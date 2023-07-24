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Верховный Суд ищет профессионалов для работы в аппарате Суда – нужны помощники судей, аналитики, специалисты по коммуникациям

12:15, 24 июля 2023
В Верховном Суде также планируют сформировать кадровый резерв, а затем отбирать специалистов для работы в Суде.
Верховный Суд ищет профессионалов для работы в аппарате Суда – нужны помощники судей, аналитики, специалисты по коммуникациям
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Верховный Суд 24 июля 2023 года объявил о формировании кадрового резерва для аппарата Суда.

Но уже прямо сейчас Верховному Суду нужны помощники судей, специалисты по правовой аналитике и специалисты по внешним коммуникациям.

Также, в Кловском дворце сообщили, что планируется сформировать и кадровый резерв из числа «профессиональных», «добропорядочных» специалистов, «с активной гражданской позицией», которые «искренне болеют за успехи судебной системы и стремятся развиваться и воплощать свои идеи на государственной службе».

В дальнейшем из числа «резервистов» собственно и планируется замещение вакансий в аппарате Суда.

Впрочем, как сообщили в ВС, «резервистам» нужно будет учитывать два важных условия – во-первых, в аппарате Суда должны еще быть вакансии, которые будут подлежать заполнению, а во-вторых, кандидатов все же ждет конкурсный отбор после его восстановления.

Напомним, что 9 декабря 2022 года Пленум Верховного Суда утвердил новое штатное расписание аппарата Суда.

В итоге, с 1565 «штатных единиц», аппарат Верховного Суда сократился до 1235 работников, то есть на 20%.

Автор: Вячеслав Хрипун

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