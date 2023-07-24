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Верховний Суд шукає професіоналів для роботи в апараті Суду – потрібні помічники суддів, аналітики, фахівці з комунікацій

12:15, 24 липня 2023
У Верховному Суді також планують сформувати кадровий резерв, а потім відбирати фахівців для роботи в Суді.
Верховний Суд шукає професіоналів для роботи в апараті Суду – потрібні помічники суддів, аналітики, фахівці з комунікацій
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Верховний Суд 24 липня 2023 року оголосив про формування кадрового резерву для апарату Суду.

Але вже прямо зараз Верховному Суду потрібні помічники суддів, фахівці з правової аналітики та спеціалісти з зовнішніх комунікацій.

Також, у Кловському палаці повідомили, що планується сформувати і кадровий резерв з числа «професійних», « доброчесних» фахівців, «з активною громадянською позицією», які «щиро вболівають за успіхи судової системи та прагнуть розвиватися і втілювати свої ідеї на державній службі».  

У подальшому, з числа «резервістів» власне і планується заміщення вакансій в апараті Суду.

Втім, як повідомили у ВС, «резервістам» потрібно буде враховувати дві важливі умови – по-перше, в апараті Суду повинні бути наявні вакансії, які будуть підлягати заповненню, а по-друге, кандидатів все ж чекає конкурсний відбір після його відновлення.  

Нагадаємо, що 9 грудня 2022 року Пленум Верховного Суду затвердив новий штатний розклад апарату Суду.

У підсумку, з 1565 «штатних одиниць», апарат Верховного Суду скоротився до 1 235 працівників, тобто на 20%.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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