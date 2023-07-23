Больше вопросов, чем ответов: как Высший совет правосудия «принимал к сведению» отчет председателя ГСА

Кто из членов Высшего совета правосудия решил дать еще один шанс главе ГСА и почему появились два проекта вывода по его отчету.

Источник фото: Высший совет правосудия

Высший совет правосудия 20 июля рассмотрел отчет главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова о деятельности ГСА за 2022 год. Совет правосудия фактически констатировал в деятельности ГСА многочисленные проблемы, однако в итоге все же решил взять отчет главы ГСА «к сведению» и предоставить Алексею Сальникову время до 15 августа, чтобы «разработать и предоставить план мер» по улучшению положения вещей в системе ГСА и судебной власти в целом.

Примечательно, что заседание ВСП по рассмотрению отчета главы ГСА стало самым скандальным в истории ВСП за последние годы, и наглядно продемонстрировало наличие существенных разногласий в Совете правосудия. В частности, два члена ВСП, один из которых является представителем прокуратуры, подготовили противоположные проекты решений с оценкой деятельности главы ГСА.

При этом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», главе ВСП Григорию Усику даже пришлось резко прервать других членов ВСП, отмечавших нарушение им регламента Высшего совета правосудия.

Что поставили в вину Алексею Сальникову

Докладчиком по отчету о деятельности ГСА в 2022 году был определен член ВСП, судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов, являющийся своеобразным «ветераном» Совета правосудия, поскольку был избран на свой пост еще в 2021 году. Виталий Салихов, как и абсолютное большинство «кадровых» судей, и ранее достаточно критически относился к деятельности Судебной администрации, поэтому свой доклад он готовил, судя по всему, достаточно тщательно.

Если обобщить претензии Виталия Салихова к ГСА и лично Алексею Сальникову, то основные из них сводятся к следующему:

1) Приближенность главы ГСА к прошлому председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву. Напомним, что на свой пост Алексей Сальников был назначен непосредственно Всеволодом Князевым 20 апреля 2022 года. До этого, с марта 2021 года, он был заместителем председателя ГСА, а с 29 апреля 2021 - и. о. председателя ГСА. До переезда в Киев Алексей Сальников возглавлял ТУ ГСА в Николаевской области.

По мнению Виталия Салихова, глава ГСА был хорошо осведомлен о многих делах Всеволода Князева, который в 2022 году фактически был «президентом судебной власти», поскольку одновременно исполнял обязанности председателя Верховного Суда, Высшего совета правосудия и ВККС.

«Председатель ГСА – это проект Всеволода Князева. Он его назначил на эту должность», – прямо заявил на заседании ВСП Виталий Салихов.

2) Отсутствие значимого прогресса в решении многих хронических проблем судебной власти – от заработной платы работников аппаратов судов до улучшения материально-технического обеспечения судов. По имеющимся данным, только 22% зданий судов полностью соответствуют государственным строительным нормам, некоторые суды до сих пор не имеют централизованной канализации. Что касается заработной платы работников аппаратов судов, то большинство из них до сих пор получает заработную плату в размере 5-7 тыс. гривен.

По мнению Виталия Салихова, руководство ГСА слишком много уделяет внимания написанию ярких отчетов и подготовке инфографик, и гораздо меньше отчитывается в проблемах, нерешенных годах.

Как отметил докладчик, руководство ГСА должно занимать более активную позицию в переговорах с Министерством финансов, Правительством, другими государственными органами и добиваться улучшения материально-технического обеспечения судебной власти.

3) Непрозрачная деятельность ГСА в 2022 году относительно временного командирования судей и изменения подсудности судов.

Фактически кулуарная деятельность Всеволода Князева и Алексея Сальникова в указанных вопросах привела к тому, что часть судей из судов, оказавшихся в зоне боевых действий или в оккупации, были откомандированы в суды, расположенные даже в западной части Украины или в Киеве. Другие же судьи переводились в суды, на которые была изменена территориальная подсудность их «родных» судов, то есть они «ехали за делами» своих судов. С изменениями подсудности в 2022 году также вышла определенная неразбериха, поскольку не всегда учитывалась возможность тех или иных судов обеспечить рассмотрение дел других судов. К тому же, возникало немало организационных и логистических вопросов передачи дел из одних судов в другие, которые нередко оставались без должного внимания именно органов ГСА.

4) Существенная разница в оплате труда работников аппаратов судов и работников ГСА в 2022 году. Например, в 2022 году премии по некоторым ТУ ГСА достигали 75% от оклада, тогда как работники аппаратов многих районных судов получали премии до 20-30%.

5) Отсутствие четких планов и мер эвакуации материально-технических ценностей судов и подразделений Службы судебной охраны, оказавшихся в зоне боевых действий. Как следствие, большое количество имущества судов и подразделений Службы судебной охраны было потеряно.

6) Не исполнение ГСА решений Высшего совета правосудия и Совета судей Украины. Как отметил Виталий Салихов, ГСА до сих пор не выполнило решение Совета правосудия, принятое по просьбе самой же ГСА об утверждении изменений в Типовое положение об аппарате суда, согласованное ВСП еще 25 января 2022 года. В частности, указанные изменения в Положении касались сокращения административных должностей в судах, в штате которых работают менее 75 работников аппарата. В ГСА и ВСП необходимость сокращения административных должностей объяснили потребностью в экономии бюджетных средств.

Кроме того, ГСА не выполняет решение Совета судей Украины от 5 августа 2022 года об обязательной выплате в полном объеме судейского вознаграждения судьям, являющимся действующими военнослужащими. Позиция же властей состоит в том, что судьи, как и другие работники, мобилизованные на военную службу, должны получать только стандартное денежное довольствие как военнослужащие. В итоге, из 55 судей, являющихся действующими военнослужащими, 31 судья обратился с исками в суды о выплате им судейского вознаграждения.

7) Непрозрачное распределение ресурсов для судов во время энергокризиса конца 2022 – начала 2023 годов. Как отметил докладчик, ГСА достаточно пассивно реагировало на проблемы, возникшие в судах в связи с массовыми отключениями электроснабжения. Фактически повторилась ситуация 2020 года, когда в Украине началась эпидемия COVID-19. К тому же во время энергокризиса структуры ГСА по не совсем понятной методике распределяли, например, генераторы и терминалы Starlink между судами.

8) Проблемы с внедрением Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). По мнению докладчика, несмотря на значительные средства, потраченные в прошлые годы на создание ЕСИТС, информационно-телекоммуникационная система до сих пор остается далекой от ее первоначального концепта. В частности, в судах до сих пор распечатывают стопки документов, которые поступают в суд через электронные кабинеты участников процесса, и формируют из них бумажные дела. Кроме того, Виталий Салихов сообщил, что, по мнению Министерства цифровой трансформации, ЕСИТС по состоянию на 2023 год является неэффективным и устаревшим инструментом, вместо которого лучше создать новый продукт.

9) Все еще реальные выплаты судейского вознаграждения судьям, которые предали присягу судьи и остались на оккупированной территории. Как отметила член ВСП Елена Ковбий, до сих пор есть факты, когда оставшиеся на оккупированной территории судьи, фактически сотрудничают с РФ, но получают судейское вознаграждение. Впрочем, на это Алексей Сальников сообщил, что для прекращения выплат вознаграждения таким судьям, ГСА нужен подтверждающий документ.

10) Странное поведение руководства ГСА в отношении санаторно-лечебного комплекса «ШКЛО», находящемуся в сфере управления Государственной судебной администрации. Указанный комплекс, расположенный в Львовской области на площади 80 га, в октябре 2022 г ода был определен Кабинетом министров как объект для приватизации. Впрочем, о таком решении правительства почему-то не были проинформированы ВСП и РСУ.

По мнению Виталия Салихова, фактически мог иметь место кулуарный сговор между руководством ГСА, Правительством и Фондом государственного имущества Украины, в компетенцию которого перед дальнейшей приватизацией должен был быть передан санаторный комплекс. Докладчик обратил внимание, что глава ГСА Алексей Сальников и его заместитель Максим Пампура, прежде чем перейти работать в ГСА, занимали руководящие должности именно в структуре Фонда государственного имущества. Также Виталий Салихов подчеркнул, что из протокола заседания правительства, где рассматривался вопрос убытия «Шкло» из управления ГСА, следует, что никаких замечаний или возражений со стороны Максима Пампуры высказано не было. Это, по мнению докладчика, может свидетельствовать о наличии кулуарных договоренностей о судьбе санатория «Шкло».

В свою защиту руководство ГСА сообщило, что на заседании Правительства Максиму Пампуре вообще не предоставили слова, хотя в письменном виде ГСА ранее сообщила Кабмину, что возражает против выбытия санатория из сферы управления ГСА. Также, в ГСА сообщили, что «Шкло» с 2015 года генерирует только убытки, а его материально-техническая база давно устарела и нуждается в обновлении, на что нужны немалые средства, которых сейчас просто нет. Сейчас санаторий остается в управлении ГСА.

Впрочем, на это члены ВСП отметили, что санаторий, даже в его нынешнем состоянии, в 2022 году можно было использовать как временное место жительства судей, членов их семей и работников аппаратов судов, выехавших из зоны боевых действий и оккупированной территории. К тому же, как отметил Виталий Салихов, удивительно, что за прошлые годы ГСА даже не попыталось хотя бы сделать так, чтобы санаторий перестал генерировать убытки и имел хоть какую-то прибыль.

После завершения доклада и предоставления главе ГСА возможности дать ответы на претензии членов ВСП, Виталий Салихов призвал коллег не утверждать и отклонить отчет Алексея Сальникова, а также признать деятельность ГСА в 2022 году неудовлетворительной.

«Призывая судебную ветвь власти к самоочищению, я обращаюсь к вам, а вы, как обновленный Высший совет правосудия, прошедший Этический совет, вы сами способны к самоочищению и к тому, чтобы убрать человека, который не обеспечил надлежащую работу судебной власти и сохранения ее имущества? Дадите ли вы такому человеку шанс работать дальше?», - обратился Виталий Салихов к членам ВСП.

Впрочем, в поддержку главы ГСА высказался председатель ВСП Григорий Усик, отметивший, что 2022 год был очень тяжелым для судебной власти, и руководство ГСА действовало тогда в экстремальных условиях. Он подчеркнул, что, несмотря на все проблемы и просчеты руководства ГСА, судебная власть во время войны не остановила свою деятельность. К тому же глава ГСА непосредственно занимался возобновлением работы десятков судов в зоне боевых действий, пострадавших во время оккупации и обстрелов.

Также, достаточно неожиданно, Алексея Сальникова поддержал представитель прокуратуры – Олег Кандзюба, хотя обычно представители фактически Офиса Генпрокурора в составе ВСП не слишком активно обсуждают внутренние проблемы судебной власти.

При этом представитель прокуратуры не просто поддержал главу ГСА, а даже разработал собственный проект решения ВСП. Так, Олег Кандзюба предложил принять к сведению отчет главы Государственной судебной администрации о деятельности ГСА за 2022 год и рекомендовать ГСА разработать план устранения замечаний, изложенных членами ВСП. Отчитаться в результатах устранения недостатков глава ГСА, по предложению Олега Кандзюбы, должен был до 20 января 2024 года.

Далее в заседании ВСП начался определенный сумбур, и даже переходы на повышенный тон общения. Член ВСП Оксана Блаживская предложила взять паузу хотя бы на один день, чтобы проанализировать и обсудить предложение Олега Кандзюбы.

Коллегу поддержали Виталий Салихов, Инна Плахтий и Роман Маселко. Инна Плахтий вообще предложила перенести вопрос рассмотрения отчета на следующую неделю. Впрочем, интересно, что после того, как Олег Кандзюба и Григорий Усик сообщили, что на следующей неделе ВСП не сможет собраться в этом же составе (из-за отсутствия Олега Кандзюбы) и решение по отчету главы ГСА может вообще остаться без рассмотрения ВСП, Инна Плахтий сняла свое предложение.

В свою очередь, Олега Кандзюбу поддержал член ВСП по квоте Верховной Рады Николай Мороз, который предложил определиться з решением именно 20 июля, а также председатель ВСП Григорий Усик.

В итоге, после серии перерывов на совещания, члены ВСП все же решили определиться с судьбой главы ГСА. Хотя снова не без проблем – члены ВСП Сергей Бурлаков и Олег Кандзюба несколько резко обсудили точность формулировки одного из предложений Олега Кандзюбы.

В финальной редакции предложения Олега Кандзюбы были изложены так:

«Высший совет правосудия решил принять к сведению Отчет Председателя Государственной судебной администрации Украины о деятельности Государственной судебной администрации Украины за 2022 год.

Рекомендовать Председателю Государственной судебной администрации Украины:

разработать и подать на рассмотрение Высшего совета правосудия нормативы финансового и материально-технического обеспечения судов для обеспечения формирования нормативно обоснованного бюджета с добавленной позицией Министерства финансов Украины о возможности применения таких нормативов при планировании объема расходов на судебную власть;

принять дополнительные меры по улучшению финансового обеспечения работников аппаратов судов и других органов судебной власти;

утвердить изменения в Типовое положение об аппарате суда, согласованные решением Высшего совета правосудия от 25 января 2022 № 80/0/15-22 «О согласовании проекта изменений в Типовое положение об аппарате суда»;

разработать для органов судебной власти и судов Типичный план мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций в случае невозможности осуществления правосудия или других функций по объективным причинам во время военного или чрезвычайного положения, в связи со стихийным бедствием, военными действиями, мерами по борьбе с терроризмом или другими чрезвычайными обстоятельствами;

организовать эффективное управление процессом разработки и внедрения ЕСИТС с привлечением международных партнеров и Министерства цифровой трансформации для запуска всех модулей ЕСИТС, внедрить механизмы, исключающие злоупотребление и неэффективное использование ресурсов в этих процессах, решить вопрос оптимизации технического обслуживания ЕСИТС и других информационных систем в судах;

принять дополнительные организационно-практические меры с целью устранения других замечаний, изложенных в этом решении, при осуществлении деятельности Государственной судебной администрации Украины;

Председателю Государственной судебной администрации Украины до 15 августа 2023 разработать и предоставить Высшему совету правосудия план мер по выполнению этих рекомендаций с календарным планом их выполнения.

о результатах устранения недостатков и выполнении предоставленных рекомендаций, Председателю Государственной судебной администрации Украины не позднее 20 ноября 2023 года проинформировать Высший совет правосудия.

Высшему совету правосудия на пленарном заседании заслушать информацию Председателя Государственной судебной администрации Украины о выполнении предоставленных ему рекомендаций».

В итоге, за указанное предложение проголосовали 11 членов ВСП (необходимый минимум голосов), а против – 4.

По данным «Судебно-юридической газеты», «против» проголосовали члены ВСП Виталий Салихов, Оксана Блаживская, Сергей Бурлаков и председатель Верховного Суда Станислав Кравченко.

Что дальше

Таким образом, судьба Алексея Сальникова в должности главы ГСА на время оказалась в несколько подвешенном состоянии.

Фактически до 15 августа он должен предоставить Совету правосудия предложения по устранению замечаний, о которых ему сообщили члены ВСП.

Впрочем, отчитываться в реальных шагах, предпринятых для преодоления кризисных явлений в судебной власти, глава ГСА будет предположительно уже в конце года.

Также по итогам рассмотрения отчета главы ГСА осталось не совсем понятным, что конкретно хочет еще услышать от Алексея Сальникова большинство членов ВСП.

Вряд ли проблемы, о которых сообщил Виталий Салихов и другие члены ВСП, куда-нибудь денутся через несколько месяцев. Так же, вряд ли решение большинства обозначенных проблем вообще находится исключительно в компетенции главы ГСА и его команды.

Автор: Вячеслав Хрипун

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