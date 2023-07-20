Андрій Смирнов про підсумки розгляду звіту ДСА на засіданні ВРП: «Необхідність законодавчих змін в роботі Вищої ради правосуддя очевидна»

Заступник керівника ОП Андрій Смирнов про підсумки засідання ВРП щодо звіту голови ДСА: «Щиро сподіваюся, що члени ВРП, які вирішили залишити на посаді людину, яка скомпрометувала себе у звʼязках з фігурантами справи Князєва, прийняли це рішення самостійно, а не внаслідок результату можливої кругової поруки».

Вища рада правосуддя 20 липня розглянула звіт голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова. Під час засідання доповідач – член ВРП Віталій Саліхов озвучив низку критичних зауважень до ДСА у частині реалізації її безпосередній функцій. Вони стосувалися системної проблеми відтоку кадрів через низькі зарплати у судах, невиплати суддівської винагороди суддям-військовослужбовцям, роботи Служби судової охорони та перевірки збереження її працівниками виданих зброї і боєприпасів, відсутності нового положення про апарат суду, незапуску ЄСІТС, передачі санаторію «Шкло» тощо. Разом з тим, після деяких вагань і обговорень у нарадчій кімнаті, члени Вищої ради правосуддя вирішили прийняти звіт голови ДСА «до відома».

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов прокоментував «Судово-юридичній газеті» своє бачення результатів обговорення на засіданні ВРП, яке транслювалося онлайн.

«Я можу оцінювати результати розгляду звіту голови ДСА виключно з точки зору людини, яка зацікавлена у відчутних змінах у судовій системі.

Звісно, я глибоко розчарований таким рішенням, але повірте, є безліч інших інструментів, як домогтися повного перезавантаження ДСА саме в інтересах судової влади. Законодавчих у тому числі.

Головне, щоб такі голосування не підривали довіру суспільства і відповідали очікуванням у системному реформуванні судової влади. І я щиро сподіваюся, що члени ВРП, які вирішили залишити на посаді людину, яка скомпрометувала себе у звʼязках з фігурантами справи Князєва, яка була призначена Князєвим, яка не досягла ніяких відчутних результатів в своїй роботі, прийняли це рішення самостійно і у повній відповідності до особистих переконань, а не внаслідок результату можливої кругової поруки, в яку їх втягнули одні люди, зобовʼязані перед іншими.

У будь-якому разі, повірте, багато хто уважно спостерігав за сьогоднішнім засіданням і необхідність законодавчих змін в роботі ВРП очевидна. І у частині швидкої реалізації Указу Президента і Рішення РНБО про подолання корупції у судовій владі, і у частині обовʼязковості відкритого голосування в ВРП. Країна має знати своїх героїв по іменам», - зазначив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов.

Зазначимо, що голоси членів ВРП розділилися. За те, щоб взяти звіт голови ДСА «до відома» проголосували 11, проти – 4. За даними «Судово-юридичної газети», з 15 членів не підтримали рішення про те, щоб взяти до відома звіт голова ВС, член ВРП Станіслав Кравченко, члени ВРП Оксана Блажівська, Сергій Бурлаков та Віталій Саліхов.

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