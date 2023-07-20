Андрей Смирнов об итогах рассмотрения отчета ГСА на заседании ВСП: «Необходимость законодательных изменений в работе Высшего совета правосудия очевидна»

Заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов об итогах заседания ВСП по отчету главы ГСА: «Искренне надеюсь, что члены ВСП, решившие оставить в должности человека, скомпрометировавшего себя в связях с фигурантами дела Князева, приняли это решение самостоятельно, а не вследствие результата возможной круговой поруки».

Высший совет правосудия 20 июля рассмотрел отчет главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова. В ходе заседания докладчик – член ВСП Виталий Салихов озвучил ряд критических замечаний к ГСА в части реализации ее непосредственных функций. Они касались системной проблемы оттока кадров из-за низких зарплат в судах, невыплаты судейского вознаграждения судьям-военнослужащим, работы Службы судебной охраны и проверки сохранения ее работниками выданных оружия и боеприпасов, отсутствия нового положения об аппарате суда, незапуска ЕСИТС, передачи санатория «Шкло» и т.д. Вместе с тем, после некоторых колебаний и обсуждений в совещательной комнате, члены Высшего совета правосудия решили принять отчет главы ГСА «к сведению».

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов прокомментировал «Судебно-юридической газете» свое видение результатов обсуждения на заседании ВСП, которое транслировалось онлайн.

«Я могу оценивать результаты рассмотрения отчета главы ГСА исключительно с точки зрения человека, заинтересованного в ощутимых изменениях в судебной системе.

Конечно, я глубоко разочарован таким решением, но поверьте, есть множество других инструментов, как добиться полной перезагрузки ГСА именно в интересах судебной власти. Законодательных в том числе.

Главное, чтобы такие голосования не подрывали доверие общества и отвечали ожиданиям системного реформирования судебной власти. И я искренне надеюсь, что члены ВСП, решившие оставить в должности человека, скомпрометировавшего себя в связях с фигурантами дела Князева, назначенного Князевым, не достигшего никаких ощутимых результатов в своей работе, приняли это решение самостоятельно и в полном соответствии с личными убеждениями, а не в результате возможной круговой поруки, в которую их вовлекли одни люди, обязанные перед другими.

Во всяком случае, поверьте, многие внимательно наблюдали за сегодняшним заседанием и необходимость законодательных изменений в работе ВСП очевидна. И в части скорейшей реализации Указа Президента и Решения СНБО о преодолении коррупции в судебной власти, и в части обязательности открытого голосования в ВСП. Страна должна знать своих героев по именам», – отметил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов.

Отметим, что голоса членов ВСП разделились. За то, чтобы взять отчет главы ГСА «к сведению» проголосовали 11, против – 4. По данным «Судебно-юридической газеты», из 15 членов не поддержали решение о том, чтобы принять к сведению отчет председатель ВС, член ВСП Станислав Кравченко, члены ВСП Оксана Блаживская, Сергей Бурлаков и Виталий Салихов.

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