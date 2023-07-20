ВККС возобновила два конкурса на должности судей, которые не были завершены предыдущим составом Комиссии

Возобновлены конкурсы на 35 вакантных должностей судей местных судов и 7 вакантных должностей судей в судах Донбасса.

Высшая квалификационная комиссия судей 20 июля 2023 года решила продлить два конкурса, которые не были завершены предыдущим составом ВККС.

Речь идет о таких конкурсах:

конкурс, объявленный решением Комиссии от 05 августа 2019 года № 146/ЗП-19, на занятие 7 вакантных должностей судей в местных общих судах Донецкой и Луганской областей для кандидатов на должность судьи, отвечающих требованиям абзаца седьмого пункта 13 раздела III «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О высшем совете правосудия»

конкурс, объявленный решением Комиссии от 05 августа 2019 года № 145/ЗП-19, на занятие 35 вакантных должностей судей в местных судах для кандидатов на должность судьи, отвечающих требованиям абзаца третьего пункта 13 раздела III «Заключительные и переходные положения» Закона Украины « О Высшем совете правосудия»

Указанные конкурсы продолжены с этапа определения результатов специальной проверки и допуска кандидатов к участию в конкурсе.

Определение результатов специальной проверки, допуск к участию в конкурсах, а также формирование рейтинга участников будет осуществляться Комиссией в составе Первой палаты. Именно между членами Первой палаты и произойдет повторное автоматизированное распределение соответствующих дел.

Напомним, что 20 июля ВККС также перераспределила дела ряда категорий судей, которые еще не завершили процедуру квалификационного оценивания судей. Таким образом, фактически Комиссия готовится к возобновлению квалификационного оценивания почти 2 тыс. судей, которые до сих пор не завершили эту процедуру в 2018-2019 годах.

А 19 июля ВККС объявила о начале временного командирования судей на должности 60 судей в 21 суде.

Автор: Вячеслав Хрипун

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