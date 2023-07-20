ВККС відновила два конкурси на посади суддів, які не були завершені попереднім складом Комісії

Відновлено конкурси на 35 вакантних посад суддів місцевих судів та 7 вакантних посад суддів в судах Донбасу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 20 липня 2023 року вирішила продовжити два конкурси, які не були завершені попереднім складом ВККС.

Мова йдеться про такі конкурси:

конкурс, оголошений рішенням Комісії від 05 серпня 2019 року № 146/зп-19, на зайняття 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу сьомого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу раду правосуддя»

конкурс, оголошений рішенням Комісії від 05 серпня 2019 року № 145/зп-19, на зайняття 35 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу третього пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

Вказані конкурси продовжені з етапу визначення результатів спеціальної перевірки та допуску кандидатів до участі в конкурсі.

Визначення результатів спеціальної перевірки, допуск до участі в конкурсах, а також формування рейтингу його учасників здійснюватиметься Комісією у складі Першої палати. Саме між членами Першої палати і відбудеться повторний автоматизований розподіл відповідних справ.

Нагадаємо, що 20 липня ВККС також здійснила перерозподіл справ низки категорій суддів, які ще не завершили процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів. Відтак, фактично Комісія готується до відновлення кваліфікаційного оцінювання майже 2 тис. суддів, які досі не завершили цю процедуру у 2018-2019 роках.

А 19 липня ВККС оголосила про початок тимчасового відрядження суддів на посади 60 суддів в 21 суді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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