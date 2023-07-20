Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою Всеволода Князєва

Щоб опинитись на волі, екс-голова Верховного Суду має внести 75 млн грн застави.

Джерело фото: SUD.UA

20 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді від 11 липня про продовження колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву строку тримання під вартою з альтернативою внесення 75 млн грн застави. Про це повідомляє АП ВАКС.

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, що ВАКС продовжив на 60 днів тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва з можливістю внесення застави.

16 травня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Всеволоду Князєву і достроково припинив його повноваження як голови Суду.

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