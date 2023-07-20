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Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою Всеволода Князєва

19:17, 20 липня 2023
Щоб опинитись на волі, екс-голова Верховного Суду має внести 75 млн грн застави.
Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою Всеволода Князєва
Джерело фото: SUD.UA
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20 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді від 11 липня про продовження колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву строку тримання під вартою з альтернативою внесення 75 млн грн застави. Про це повідомляє АП ВАКС. 

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, що ВАКС продовжив на 60 днів тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва з можливістю внесення застави. 

16 травня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Всеволоду Князєву і достроково припинив його повноваження як голови Суду. 

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