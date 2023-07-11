ВАКС продовжив на 60 днів тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП та продовжив на 2 місяці строк тримання під вартою підозрюваного в отриманні хабара ексголови Верховного Суду Всеволода Князева з можливістю внесення застави.

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів строк тримання під вартою підозрюваного в отриманні хабара колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, задовольнивши клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП з можливістю внесення застави у 75 мільйонів гривень Відповідну ухвалу оголосив слідчий суддя Олег Федоров.

«Клопотання детектива НАБУ про продовження строку тримання під вартою задовольнити. Продовжити Князєву Всеволоду Сергійовичу строк тримання під вартою на 60 діб з заставою у 75 мільйонів гривень», - зазначається в ухвалі.

В разі внесення застави Князєв має носити електронний браслет, утримуватися від спілкування зі свідками та здати паспорти

Під час судового засідання сторона обвинувачення наполягала на продовженні утримання під вартою Князєва ще на 60 днів з можливістю внесення застави.

За словами прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Омельченка, зберігаються ризики ухилення від правосуддя ексголови Верховного Суду, оскільки за інкриміноване йому правопорушення Князєву, у випадку доведення винуватості загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім цього прокурор акцентував увагу, що колишній очільник вищої судової інстанції має широке коло знайомств, які можуть дозволити «залишити межі України будучи неідентифікованим». В цьому контексті Олександр Омельченко додав, що статки підозрюваного дозволяють йому тривалий час знаходитися за кордоном.

Також сторона обвинувачення акцентувала увагу на можливості впливу на свідків Князєва на перебіг досудового розслідування у зв’язку зі знайомствами у судовій сфері та серед представників влади і додає, що підозрюваний, знаходячись на свободі може як суддя Верховного Суду згенерувати докази на свою користь.

Омельченко також розповів, про квартиру, яка за версією сторони обвинувачення належить Князєву хоча і була оформлена на іншу особу.

«Таким чином фактично отримані докази у кримінальному провадженні свідчать про те, що Князєв схильний до перешкоджання слідству в тому числі і шляхом приховування майна», - додав прокурор.

Він додав, що враховуючи матеріальне становище Князєва, а також обсяг доказів сторони обвинувачення застосування більш м’якого запобіжного заходу є неможливим.

У свою чергу захист Князєва натякнув, що сторона обвинувачення затягує слідство у справі, зазначаючи, що прокуратура заявляє про необхідність проведення експертиз, які слід робити на початку слідства

«Виникає питання, що слідство робило протягом два місяці», - зазначає захисник, додаючи що сторона обвинувачення визнал, що не була знайдена частина неправомірної вигоди

Крім цього адвокат колишнього голови Верховного Суду, зокрема наголосив, що левова частина доказів проти Князєва було зібрано до реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Також, на переконання захисту, з записів розмов між Всеволодом Князєвим адвокатом Олегом Горецьким та іншими фігурантами справи сторонній спостерігач не може зробити висновок про їхній викривальний характер.

Також захист звернув увагу слідчого судді на тому, що арештовані рахунки Князєва і, відповідно, він не має можливості внести застави. Адвокати також попросили слідчого суддю Олега Федорова обрати Князєву запобіжний захід не пов’язаний з триманням під вартою. Прохання захисників підтримав і сам ексочільник Верховного Суду.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у середу, 5 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив на 5 місяців, тобто до 16 жовтня 2023 року, строк досудового розслідування у справі за обвинуваченням колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва та адвоката Олега Горецького.

Нагадаємо, що Всеволод Князєв, разом з адвокатом Олегом Горецьким, підозрюється в отриманні неправомірної вигоди у розмірі в $2,7 млн за вирішення господарського спору на користь підприємця Костянтина Жеваго.

16 травня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Всеволоду Князєву і достроково припинив його повноваження як голови Суду.

18 травня Вищий антикорупційний суд застосував щодо Князєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 107,360 млн грн.

31 травня Апеляційна палата ВАКС залишила В.Князєва під вартою, однак зменшила розмір застави до 75 млн гривень.

Також Князєв розповів про умови свого утримання в СІЗО.

Автор Ярослав Конощук

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