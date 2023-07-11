Погорів на хабарі у $40 000: судитимуть посадовця Одеської ОВА

Посадовець вимагав неправомірну вигоду від керівника ТОВ за виділення в оренду земельних ділянок на Одещині.

НАБУ повідомило, що перед судом постане один з керівників структурного підрозділу Одеської обласної військової (державної) адміністрації, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди. Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України. Про це йдеться на офіційному сайті Бюро.

«За даними слідства, у лютому 2023 року посадовець вимагав неправомірну вигоду від керівника ТОВ за виділення в оренду земельних ділянок на Одещині.

Під час отримання першого «траншу» у розмірі 40 тис. дол. США його викрили.

Викриття посадовця здійснила спільна слідча група детективів НАБУ та слідчих ГУНП в Одеській області за оперативного супроводження УСБУ в Одеській області.

Надалі матеріали провадження передано за підслідністю до НАБУ. У квітні 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування», - сказано у повідомленні.

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