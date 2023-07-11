Погорел на взятке в $40 000: будут судить чиновника Одесской ОВА

Чиновник требовал неправомерную выгоду от руководителя ООО за выделение в аренду земельных участков в Одесской области.

НАБУ сообщило, что перед судом предстанет один из руководителей структурного подразделения Одесской областной военной (государственной) администрации, разоблаченный на получении неправомерной выгоды. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Об этом говорится на официальном сайте Бюро.

«По данным следствия, в феврале 2023 года чиновник требовал неправомерную выгоду от руководителя ООО за выделение в аренду земельных участков в Одесской области.

При получении первого «транша» в размере 40 тыс. дол. США его разоблачили.

Разоблачение чиновника провела совместная следственная группа детективов НАБУ и следователей ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении УСБУ в Одесской области.

В дальнейшем материалы производства переданы по подследственности в НАБУ. В апреле 2023 года НАБУ и САП завершили расследование», - говорится в сообщении.

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