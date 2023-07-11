Какие трудовые гарантии имеют работницы с детьми: инфографика Гоструда

Украинское законодательство о труде предусматривает определенное количество прав и льгот для беременных женщин и работниц с детьми.

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Государственная служба Украины по вопросам труда напоминает, какие трудовые гарантии имеют работницы с детьми.

Опубликована инфографика, где представлены все установленные трудовые и социальные гарантии для беременных женщин и работниц, имеющих малолетних детей.

Напомним, что в Гоструда напомнили нюансы увольнения работников в одностороннем порядке во время войны.

Также сообщалось, в чем разница между общественно полезными и общественными работами.

Кроме того, разъяснили, пересчитывается ли норма продолжительности рабочего времени и зарплата из-за отмены праздничных дней во время войны.

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