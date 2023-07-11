Які трудові гарантії мають працівниці з дітьми: інфографіка Держпраці

Українське законодавство про працю передбачає певну кількість прав і пільг для вагітних жінок і працівниць із дітьми.

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Державна служба України з питань праці нагадує, які трудові гарантії мають працівниці з дітьми.

Опублікована інфографіка, де представлено всі встановлені трудові й соціальні гарантії для вагітних жінок і працівниць, у яких є малолітні діти.

Нагадаємо, що у Держпраці нагадали нюанси звільнення працівників у односторонньому порядку під час війни.

Також повідомлялося, у чому різниця між суспільно корисними та громадськими роботами.

Крім цього, роз’яснили, чи перераховується норма тривалості робочого часу та зарплата через відміну святкових днів під час війни.

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