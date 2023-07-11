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  1. В Україні

Військовослужбовці з інвалідністю та після поранень зможуть проходити службу у ДПСУ

16:20, 11 липня 2023
У Держприкордонслужби окремі вакантні посади заміщуватимуть військовослужбовці та працівники із числа осіб з інвалідністю, які мають бойовий досвід, отримали поранення.
Військовослужбовці з інвалідністю та після поранень зможуть проходити службу у ДПСУ
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У Державній прикордонній службі України повідомили, що відтепер окремі вакантні посади заміщуватимуть військовослужбовці та працівники із числа осіб з інвалідністю, які мають бойовий досвід, отримали поранення, частково втратили працездатність та надалі не можуть проходити службу в бойових частинах. Про це йдеться на офіційному сайті ДПСУ.

«Адміністрування процесу реалізації прав і гарантій військовослужбовців, передусім ветеранів війни, здійснюватиме новостворена Служба супроводження соціального захисту у складі відділу обслуговування Адміністрації Держприкордонслужби.

До уваги діючого особового складу з числа осіб, які отримали поранення та/або інвалідність, та звільнених за станом здоров’я військовослужбовців, які отримали інвалідність, поранення, частково втратили працездатність та надалі не можуть проходити службу в бойових частинах!

Саме Ви маєте можливість подати свою кандидатуру на переведення чи працевлаштування до Служби на посади начальника служби (майор, 26 т.р.), заступника начальника служби (майор, 25 т.р.), старшого офіцера служби (майор, 20 т.р.), штаб-сержанта 3 категорії служби (старший сержант, 12 т.р.), а також провідних фахівців соціальної роботи (працівники).

Контактний телефон в Адміністрації Держприкордонслужби: (044) 527-62-85», - сказано у повідомленні.

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