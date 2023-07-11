Военнослужащие с инвалидностью и после ранений смогут проходить службу в ГПСУ

В Госпогранслужбе отдельные вакантные должности будут замещать военнослужащие и работники из лиц с инвалидностью, имеющих боевой опыт и получили ранения.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что теперь отдельные вакантные должности будут замещать военнослужащие и работники из числа лиц с инвалидностью, имеющих боевой опыт, получили ранения, частично потеряли трудоспособность и в дальнейшем не могут проходить службу в боевых частях. Об этом говорится на официальном сайте ГПСУ.

«Администрирование процесса реализации прав и гарантий военнослужащих, прежде всего ветеранов войны, будет осуществлять Служба сопровождения социальной защиты в составе отдела обслуживания Администрации Госпогранслужбы.

Внимание действующего личного состава из числа лиц, получивших ранение и/или инвалидность, и уволенных по состоянию здоровья военнослужащих, получивших инвалидность, ранения, частично потеряли трудоспособность и в дальнейшем не могут проходить службу в боевых частях!

Именно Вы можете подать свою кандидатуру на перевод или трудоустройство в Службу на должности начальника службы (майор, 26 т.р.), заместителя начальника службы (майор, 25 т.р.), старшего офицера службы (майор, 20 т.р.), штаб-сержанта 3 категории службы (старший сержант, 12 т.р.), а также ведущих специалистов социальной работы (работники).

Контактный телефон в Администрации Госпогранслужбы: (044) 527-62-85», - говорится в сообщении.

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