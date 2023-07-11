Согласно решению местной власти взимание туристического сбора может осуществляться юрлицами, обособленными подразделениями юридических лиц и ФОПами, предоставляющими услуги по временному размещению лиц в местах проживания.

ГНС в Одесской области информирует, кто является налоговым агентом при взимании туристического сбора.

Перечень налоговых агентов определен пп. 268.5.2 НКУ.

Так, согласно решению сельского, поселкового, городского совета взимание туристического сбора может осуществляться следующими налоговыми агентами:

а) юридическими лицами, филиалами, отделениями, другими обособленными подразделениями юридических лиц согласно пп. 268.7.2 НКУ, физическими лицами – предпринимателями, предоставляющими услуги по временному размещению лиц в местах проживания (ночлега), определенных пп. 268.5.1 НКУ;

б) квартирно-посредническими организациями, направляющими неорганизованных лиц с целью их временного размещения в местах проживания (ночлега), определенных пп. "б" пп. 268.5.1 НКУ, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на праве пользования по договору найма;

в) юридическими лицами, которые уполномоченными сельским, поселковым, городским советом взимать сбор на условиях договора, заключенного с соответствующим советом.

Список налоговых агентов и информация о них размещается и обнародуется на официальном вебсайте сельского, поселкового, городского совета.

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