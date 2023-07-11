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Реформа в сфере верховенства права и надлежащего управления, — Белый дом озвучил условия для приглашения Украины в НАТО

Белый дом заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно и нужно проводить реформы, в частности, судебную, - CNN.

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  1. В мире

Байден поддержал упрощение вступления Украины в НАТО — СМИ

17:17, 11 июля 2023
Президент США хочет отменить План действий по членству (ПДЧ) для Украины.
Байден поддержал упрощение вступления Украины в НАТО — СМИ
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Президент США Джо Байден выступает за упрощение процедуры вступления Украины в НАТО с целью ускорения ее членства после окончания войны с рф, передает EFE.

Как сообщил источник агентства, Байден хочет отменить так называемый План действий по членству (ПДЧ) для Украины.

«Это будет означать, что украинскому правительству не придется участвовать в многолетней программе, чтобы продемонстрировать, что оно провело военные, экономические и политические реформы, необходимые для вступления в Альянс», - говорится в сообщении.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что на саммите НАТО могут дать Украине список реформ для получения приглашения в НАТО.

Добавим, Президент Владимир Зеленский 11 июля сделал публичное заявление, в котором раскритиковал НАТО за слабые предложения по принятию Украины.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна заинтересована в том, чтобы Украина как можно быстрее стала частью НАТО. 

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