Байден поддержал упрощение вступления Украины в НАТО — СМИ

Президент США хочет отменить План действий по членству (ПДЧ) для Украины.

Президент США Джо Байден выступает за упрощение процедуры вступления Украины в НАТО с целью ускорения ее членства после окончания войны с рф, передает EFE.

Как сообщил источник агентства, Байден хочет отменить так называемый План действий по членству (ПДЧ) для Украины.

«Это будет означать, что украинскому правительству не придется участвовать в многолетней программе, чтобы продемонстрировать, что оно провело военные, экономические и политические реформы, необходимые для вступления в Альянс», - говорится в сообщении.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что на саммите НАТО могут дать Украине список реформ для получения приглашения в НАТО.

Добавим, Президент Владимир Зеленский 11 июля сделал публичное заявление, в котором раскритиковал НАТО за слабые предложения по принятию Украины.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна заинтересована в том, чтобы Украина как можно быстрее стала частью НАТО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.