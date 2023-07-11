На саміті НАТО можуть дати Україні список реформ для отримання запрошення до НАТО, — SPIEGEL

Для того, щоб Україна отримала запрошення до НАТО, їй потрібно буде провести реформи у сфері демократії, - став відомий проект комюніке.

Перед Україною можуть поставити умови проведення подальших реформ у сфері демократії для того, щоб вона могла отримати запрошення до НАТО. Про це пише SPIEGEL, посилаючись на проект підсумкової декларації саміту НАТО, що проходить у Вільнюсі 11-12 липня.

Як відомо, Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив публічну заяву, в якій розкритикував НАТО за слабкі пропозиції.

«Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу», заявив Зеленський.

У свою чергу SPIEGEL повідомляє наступне.

«Під час підготовки до зустрічі НАТО у Вільнюсі не вдалося погодити текст підсумкової декларації, незважаючи на інтенсивні переговори. Зараз поширюється проект політичного документа, і SPIEGEL має ключовий абзац. Текст є основою для обговорення, не виключено, що на переговорах глав держав та урядів у Вільнюсі до нього буде внесено зміни.

Поточна версія стверджує, що майбутнє України за НАТО («майбутнє України в НАТО») — таку обіцянку було дано на саміті у Бухаресті 2008 року. Однак жодних термінів приєднання не наводиться.

І уточнюється, що Україна може бути запрошена приєднатися лише у тому випадку, якщо існуючі члени погодяться, що умови для цього дотримано. Зокрема, зазначається, що реформи у сфері демократії та оперативної сумісності з НАТО, як і раніше, необхідні Україні на шляху до членства. Міністри закордонних справ НАТО повинні регулярно аналізувати прогрес.

Тільки після цього має бути рішення про запрошення. «Ми готові направити запрошення Україні, якщо всі союзники погодяться, що умови будуть виконані», - це остання пропозиція ключового абзацу», - зазначає SPIEGEL.

Нагадаємо, раніше Президент США Джо Байден заявив, що Україна для членства в НАТО має відповідати вимогам «демократизації», а у Білому домі заявили про необхідність подальших реформ.

У свою чергу, в Україні вважають, що відсутність запрошення до НАТО може призвести до того, що рішення щодо внутрішніх реформ будуть під питанням.

Нагадаємо, що перед Україною, як правило, міжнародні партнери ставлять умови щодо проведення судової реформи, реформ у сфері боротьби з корупцією, посилення боротьби з відмиванням коштів тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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