На саммите НАТО могут дать Украине список реформ для получения приглашения в НАТО, — SPIEGEL

Для того, чтобы Украина получила приглашение в НАТО, ей нужно будет провести реформы в сфере демократии, - стал известен проект коммюнике

Перед Украиной могут поставить условие проведения дальнейших реформ «в сфере демократии» для того, чтобы она могла получить приглашение в НАТО. Об этом пишет SPIEGEL, ссылаясь на проект итоговой декларации саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе 11-12 июля.

Как известно, Президент Владимир Зеленский 11 июля сделал публичное заявление, в котором раскритиковал НАТО за слабые предложения.

«Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины… Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса», заявил Зеленский.

В свою очередь, SPIEGEL сообщает следующее.

«При подготовке к встрече НАТО в Вильнюсе не удалось согласовать текст итоговой декларации, несмотря на интенсивные переговоры. Сейчас распространяется проект политического документа, и у SPIEGEL есть ключевой абзац. Текст является основой для обсуждения, не исключено, что на переговорах глав государств и правительств в Вильнюсе в него будут внесены изменения.

Текущая версия утверждает, что будущее Украины за НАТО («будущее Украины в НАТО») — такое обещание было дано на саммите в Бухаресте в 2008 году. Однако никаких сроков присоединения не приводится.

И уточняется, что Украина может быть приглашена присоединиться только в том случае, если существующие члены согласятся, что условия для этого соблюдены. В частности, отмечается, что реформы в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО по-прежнему необходимы Украине на пути к членству. Министры иностранных дел стран НАТО должны регулярно анализировать прогресс.

Только после этого должно быть решение о приглашении. «Мы готовы направить приглашение Украине, если все союзники согласятся, что условия будут выполнены», — это последнее предложение ключевого абзаца», - отмечает SPIEGEL.

Напомним, ранее Президент США Джо Байден заявил, что Украина для членства в НАТО должна отвечать требованиям «демократизации», а в Белом доме заявили о необходимости дальнейших реформ.

В свою очередь, в Украине считают, что отсутствие приглашения в НАТО может привести к тому, что решения по внутренним реформам будут под вопросом.

Напомним, что перед Украиной, как правило, международные партнеры ставят условия по проведению судебной реформы, реформ в сфере борьбы с коррупцией, ужесточения борьбы з отмыванием средств и так далее.

Автор: Наталья Мамченко

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