Банк, предприятия и ТРЦ Ocean Plaza: в Украине национализировали миллиардные активы российских олигархов

Минюст инициировал рассмотрение Высшим антикоррупционным судом ряда решений о применении санкций к коммерческим структурам и их владельцам. В государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов. Об этом сообщает ГБР.
Сотрудники Бюро разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими собственниками, деятельность которых подпадала под действие пункта 11 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях». Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур одиозные российские олигархи, приближенные к Путину. В частности, братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.
В собственность нашего государства национализированы следующие активы представителей олигархата страны-агрессора:
- ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд грн);
- ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью свыше 350 млн дол. США (Ротенберг).
- 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк» (Гинер).
Арестован судом и рассматривается ВАКС вопрос национализации следующих активов:
- ЧАО «Ровнооблэнерго» (93,2%),
- АО «Херсоноблэнерго» (99,9%),
- АО «Черновцыоблэнерго» (96,8%),
- АО «Житомироблэнерго» (95,5%),
- ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%), а также 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн (Гинер);
Также национализированы разные части уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО «Авангард-Виларти», кроме «Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД» владеет еще компанией «Итодер Инвестментс Лимитед» (Ethoder Investments Limited) и 66,65% «Инвестиционного союза «Лыбидь».
Структуры, подконтрольные Олегу Дерипаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники.
Владельцы других национализированных Украиной активов – россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.
Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.