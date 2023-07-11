Банк, предприятия и ТРЦ Ocean Plaza: в Украине национализировали миллиардные активы российских олигархов

В госбюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов: братьев Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера.

Минюст инициировал рассмотрение Высшим антикоррупционным судом ряда решений о применении санкций к коммерческим структурам и их владельцам. В государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов. Об этом сообщает ГБР.

Сотрудники Бюро разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими собственниками, деятельность которых подпадала под действие пункта 11 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях». Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур одиозные российские олигархи, приближенные к Путину. В частности, братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.

В собственность нашего государства национализированы следующие активы представителей олигархата страны-агрессора:

ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд грн);

ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью свыше 350 млн дол. США (Ротенберг).

88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк» (Гинер).

Арестован судом и рассматривается ВАКС вопрос национализации следующих активов:

ЧАО «Ровнооблэнерго» (93,2%),

АО «Херсоноблэнерго» (99,9%),

АО «Черновцыоблэнерго» (96,8%),

АО «Житомироблэнерго» (95,5%),

ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%), а также 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн (Гинер);

Также национализированы разные части уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО «Авангард-Виларти», кроме «Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД» владеет еще компанией «Итодер Инвестментс Лимитед» (Ethoder Investments Limited) и 66,65% «Инвестиционного союза «Лыбидь».

Структуры, подконтрольные Олегу Дерипаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники.

Владельцы других национализированных Украиной активов – россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.

Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения.

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