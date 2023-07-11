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  1. В Україні

Банк, підприємства та ТРЦ Ocean Plaza: в Україні націоналізували мільярдні активи російських олігархів

13:57, 11 липня 2023
До держбюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до Кремля російських олігархів: братів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаска, Євгенія Гінера.
Банк, підприємства та ТРЦ Ocean Plaza: в Україні націоналізували мільярдні активи російських олігархів
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Мінюст ініціював розгляд Вищим антикорупційним судом низку рішень про застосування санкцій до комерційних структур та їх власників. До державного бюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до Кремля російських олігархів. Про це повідомляє ДБР. 

Працівники Бюро викрили десятки компаній, афілійованих з російськими власниками, діяльність яких підпадала під дію пункту 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції». Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур одіозні російські олігархи, наближені до путіна. Зокрема, брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євген Гінер.

У власність нашої держави націоналізовано наступні активи представників олігархату країни-агресора:

  • ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів» та ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (Дерипаска, орієнтовна вартість 10 млрд грн);
  • ТРЦ «Ocean Plaza», орієнтовною вартістю понад 350 млн дол. США (Ротенберги).
  • 88,89% акцій АТ «Перший інвестиційний банк» (Гінер).

Арештовано судом та розглядається ВАКС питання націоналізації наступних активів:

  • ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%),
  • АТ «Херсонобленерго» (99,9 %),
  • АТ «Чернівціобленерго» (96,8%),
  • АТ «Житомиробленерго» (95,5%),
  • ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%), а також 7 готелів та 2 ТРЦ, загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер);

Також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ «Авангард-Віларті», яке окрім «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» володіє ще компанією «Ітодер Інвестментс Лімітед» (Ethoder Investments Limited) та 66,65% «Інвестиційниого союзу «Либідь».

Структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

Власники інших націоналізованих Україною активів — росіяни Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько.

Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.

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