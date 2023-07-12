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  1. В Україні

ВАКС стягнув майже 2 млн грн з ексдепутата з Кривого Рогу

08:36, 12 липня 2023
Депутат придбав авто преміум класу Mercedes Benz S450 за 3,6 млн грн, але офіційні доходи його родини не дозволяли зробити таку коштовну покупку.
ВАКС стягнув майже 2 млн грн з ексдепутата з Кривого Рогу
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Колишньому депутату Криворізької райради за матеріалами НАЗК доведеться сплатити в дохід держави майже 2 млн грн. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, передає Національне агентство з питань запобігання корупції.

«У 2021 році на той час депутат придбав авто преміум класу Mercedes Benz S450 за 3,6 млн грн. Проте під час проведення моніторингу способу життя ексслужбовця НАЗК встановило, що офіційні доходи його родини не дозволяли зробити таку коштовну покупку.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в суді довели, що майже половину вартості авто родина ексслужбовця сплатила за рахунок офіційних доходів, у тому числі кредиту. Походження ж більшої частини суми для розрахунку за авто він пояснював позикою від свого давнього знайомого. Проте суд, дослідивши доходи і витрати родини ексдепутата та знайомого, який нібито дав позику, дійшов висновку, що на купівлю авто йому не вистачало 1,9 млн грн. Саме цю суму йому доведеться сплатити у дохід держави в рамках застосування механізму цивільної конфіскації», - сказано у повідомленні.

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