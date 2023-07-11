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Країни G7 ухвалять декларацію про безпеку України після настання миру, — Шольц

13:42, 11 липня 2023
Для нас важливо, щоб були обіцянки безпеки для України, які можуть бути ефективними після настання миру, сказав федеральний канцлер Німеччини.
Країни G7 ухвалять декларацію про безпеку України після настання миру, — Шольц
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Країни "Великої сімки" ухвалять спільну декларацію щодо обіцянок у сфері безпеки України після настання миру, сказав у Вільнюсі перед початком саміту НАТО федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Для нас важливо, щоб були обіцянки безпеки для України, які можуть бути ефективними після настання миру. І для цього ми також наразі укладемо необхідні домовленості, в плані того, що потрібно в мирній ситуації", - сказав він.

За його словами, "держави G7 складуть тут спільну декларацію, в якій це буде виражено і яку потім підтримають окремі країни в дуже конкретних термінах. Точно так само, як ми вже активно робимо це, надаючи підтримку Україні". 

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський зробив публічну заяву, в якій розкритикував НАТО за слабкі пропозиції стосовно прийняття України.

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