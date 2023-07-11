Країни G7 ухвалять декларацію про безпеку України після настання миру, — Шольц

Для нас важливо, щоб були обіцянки безпеки для України, які можуть бути ефективними після настання миру, сказав федеральний канцлер Німеччини.

Країни "Великої сімки" ухвалять спільну декларацію щодо обіцянок у сфері безпеки України після настання миру, сказав у Вільнюсі перед початком саміту НАТО федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Для нас важливо, щоб були обіцянки безпеки для України, які можуть бути ефективними після настання миру. І для цього ми також наразі укладемо необхідні домовленості, в плані того, що потрібно в мирній ситуації", - сказав він.

За його словами, "держави G7 складуть тут спільну декларацію, в якій це буде виражено і яку потім підтримають окремі країни в дуже конкретних термінах. Точно так само, як ми вже активно робимо це, надаючи підтримку Україні".

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський зробив публічну заяву, в якій розкритикував НАТО за слабкі пропозиції стосовно прийняття України.

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