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  1. В Україні

Старша на 24 роки та має інвалідність: ухилянт намагався виїхати за кордон у «весільну подорож»

07:14, 12 липня 2023
32-річний чоловік за 8000 грн одружився з жінкою, яка має інвалідність, щоб виїхати за кордон.
Старша на 24 роки та має інвалідність: ухилянт намагався виїхати за кордон у «весільну подорож»
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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що викрили схему виїзду за кордон шляхом укладання фіктивного шлюбу. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що 32-річний українець одружився з 56-річною жінкою, яка має інвалідність. У той же день чоловік намагався перетнути кордон.

«У пункті пропуску «Старокозаче» прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками СБУ виявили чоловіка, який з метою виїзду за кордон уклав фіктивний шлюб.

Під час прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра щодо відвертості подружжя. Різниця у віці між «молодятами» була суттєвою. Жінка була старшою за чоловіка на понад двадцять років. А дата одруження співпадала з днем «весільної» подорожі за кордон.

Виявилося, що «іскра» у стосунках між нареченими проскочила лише задля перетину чоловіком кордону.

Правоохоронці з’ясували, що 32-річний громадянин України скористався оголошенням в інтернет-мережі про можливість «поєднати серця» з жінкою, яка має інвалідність. Така послуга вартувала нареченому 8000 гривень.

Чоловік проживав в одному із сіл Южненської міської громади Одеської області, а жінка родом з Одеси. «Закохані» оформили шлюб в Одесі та одразу ж попрямували до кордону.

Потенційному втікачу за додаткову винагороду навіть віднайшли таксі до пункту пропуску та надали «доглядальницю», яка мала все проконтролювати.

Однак такі дії для всіх учасників протиправної схеми завершилися невдало, їх передали представникам Національної поліції», - сказано у повідомленні.

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