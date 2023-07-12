Старшая на 24 года и имеет инвалидность: уклонист пытался выехать за границу в «свадебное путешествие»

32-летний мужчина за 8000 грн женился на женщине, которая имеет инвалидность, чтобы выехать за границу.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что разоблачили схему выезда за границу путем заключения фиктивного брака. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 32-летний украинец женился на 56-летней женщине, которая имеет инвалидность. В тот же день мужчина пытался пересечь границу.

«В пункте пропуска «Староказаче» пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками СБУ обнаружили мужчину, который с целью выезда за границу заключил фиктивный брак.

Во время пограничного контроля у правоохранителей возникло подозрение об откровенности супругов. Разница в возрасте между молодоженами была существенной. Женщина была старше мужчины на более двадцати лет. А дата бракосочетания совпадала с днем «свадебного» путешествия за границу.

Оказалось, что «искра» в отношениях между парой проскочила только для пересечения границей.

Правоохранители выяснили, что 32-летний гражданин Украины воспользовался объявлением в интернет-сети о возможности «совместить сердца» с женщиной с инвалидностью. Такая услуга стоила жениху 8000 гривен.

Мужчина проживал в одном из сел Южненского городского общества Одесской области, а женщина родом из Одессы. «Влюбленные» оформили брак в Одессе и сразу направились к границе.

Потенциальному беглецу за дополнительное вознаграждение даже нашли такси в пункт пропуска и предоставили «смотрительницу», которая должна была все проконтролировать.

Однако такие действия для всех участников противоправной схемы завершились неудачно, они были переданы представителям Национальной полиции», - говорится в сообщении.

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