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  1. В Украине

Старшая на 24 года и имеет инвалидность: уклонист пытался выехать за границу в «свадебное путешествие»

07:14, 12 июля 2023
32-летний мужчина за 8000 грн женился на женщине, которая имеет инвалидность, чтобы выехать за границу.
Старшая на 24 года и имеет инвалидность: уклонист пытался выехать за границу в «свадебное путешествие»
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Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что разоблачили схему выезда за границу путем заключения фиктивного брака. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 32-летний украинец женился на 56-летней женщине, которая имеет инвалидность. В тот же день мужчина пытался пересечь границу.

«В пункте пропуска «Староказаче» пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками СБУ обнаружили мужчину, который с целью выезда за границу заключил фиктивный брак.

Во время пограничного контроля у правоохранителей возникло подозрение об откровенности супругов. Разница в возрасте между молодоженами была существенной. Женщина была старше мужчины на более двадцати лет. А дата бракосочетания совпадала с днем «свадебного» путешествия за границу.

Оказалось, что «искра» в отношениях между парой проскочила только для пересечения границей.

Правоохранители выяснили, что 32-летний гражданин Украины воспользовался объявлением в интернет-сети о возможности «совместить сердца» с женщиной с инвалидностью. Такая услуга стоила жениху 8000 гривен.

Мужчина проживал в одном из сел Южненского городского общества Одесской области, а женщина родом из Одессы. «Влюбленные» оформили брак в Одессе и сразу направились к границе.

Потенциальному беглецу за дополнительное вознаграждение даже нашли такси в пункт пропуска и предоставили «смотрительницу», которая должна была все проконтролировать.

Однако такие действия для всех участников противоправной схемы завершились неудачно, они были переданы представителям Национальной полиции», - говорится в сообщении.

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