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Зеленский: похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса

13:22, 11 июля 2023
Владимир Зеленский заявил, что беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины, и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины.
Зеленский: похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса
Источник фото: Офис Президента
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Президент Владимир Зеленский 11 июля сделал публичное заявление, в котором раскритиковал НАТО за слабые предложения по принятию Украины.

«Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность.

И мы всегда ценим открытый разговор.

Украина будет представлена в Вильнюсе на саммите НАТО. Потому что это уважение.

Но Украина тоже заслуживает уважения.

Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины.

Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины…

Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.

Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор.

Неопределенность – это слабость.

И я откровенно будут обсуждать это на саммите», - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Президент США Джо Байден заявил, что Украина для членства в НАТО должна отвечать требованиям «демократизации», а в Украине считают, что отсутствие приглашения в НАТО может привести к тому, что решения по внутренним трансформациям будут под вопросом.

Автор: Наталья Мамченко

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