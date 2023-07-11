Зеленський: схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу

Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив публічну заяву, в якій розкритикував НАТО за слабкі пропозиції стосовно прийняття України.
«Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку.
І ми завжди цінуємо відкриту розмову.
Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага.
Але Україна теж заслуговує на повагу.
Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.
Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України…
Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.
А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор.
Невизначеність – це слабкість.
І я відверто обговорю це на саміті», - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Президент США Джо Байден заявив, що Україна для членства в НАТО має відповідати вимогам «демократизації», а в Україні вважають, що відсутність запрошення у НАТО може призвести до того, що рішення щодо внутрішніх трансформацій будуть ставитися під питання.
Автор: Наталя Мамченко
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