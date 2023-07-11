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Зеленський: схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу

13:22, 11 липня 2023
Володимир Зеленський заявив, що безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України, і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України.
Зеленський: схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу
Джерело фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив публічну заяву, в якій розкритикував НАТО за слабкі пропозиції стосовно прийняття України.

«Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку.

І ми завжди цінуємо відкриту розмову.

Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага.

Але Україна теж заслуговує на повагу.

Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.

Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України…

Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.

А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор.

Невизначеність – це слабкість.

І я відверто обговорю це на саміті», - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Президент США Джо Байден заявив, що Україна для членства в НАТО має відповідати вимогам «демократизації», а в Україні вважають, що відсутність запрошення у НАТО може призвести до того, що рішення щодо внутрішніх трансформацій будуть ставитися під питання.

Автор: Наталя Мамченко

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