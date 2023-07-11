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  1. В Україні

Служба судової охорони взяла під захист Вільшанський районний суд Кіровоградської області

21:46, 11 липня 2023
Громадський порядок та безпека в суді забезпечуватиметься співробітниками Служби судової охорони.
Служба судової охорони взяла під захист Вільшанський районний суд Кіровоградської області
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11 липня територіальне управління Служби судової охорони у Кіровоградській області області прийняв під охорону приміщення Вільшанського районного суду Кіровоградської області. Відтепер громадський порядок та безпека в суді забезпечуватиметься співробітниками Служби судової охорони. Про це повідомляє пресслужба суду.

Офіційна частина прийняття суду під охорону пройшла за участю голови суду В. Галицького, керівника апарату суду А. Щуцького, начальника територіального управління Служби судової охорони у Кіровоградській області С. Білоуса.

Відповідно до Положення про Службу судової охорони, її основними завданнями є:

- підтримання громадського порядку в суді;

- припинення проявів неповаги до суду;

- охорона приміщень суду, органів та установ системи правосуддя;

- виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду;

- забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу.

Нагадаємо, що Катеринопільський райсуд Черкаської області перейшов під захист Служби судової охорони.

Також Ратнівський райсуд Волинської області перейшов під охорону співробітників Служби судової охорони.

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