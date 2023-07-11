Обрано голову Срібнянського районного суду Чернігівської області

Суд очолила Валентина Ходіч.

Фото: Срібнянський райсуд Чернігівської області

10 липня 2023 року відбулися збори суддів Срібнянського районного суду Чернігівської області, на порядок денний яких виносилось питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Зборами суддів шляхом таємного голосування на посаду голови Срібнянського районного суду Чернігівської області обрано Валентину Ходіч, строком на три роки, починаючи з 10 липня 2023 року.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.