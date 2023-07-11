Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Фото: ВРП

11 липня 2023 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомляється на сайті ВРП.

Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Франтовську Тетяну Іванівну – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Лічевецького Ігоря Олександровича – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Цигуру Ніну Андріївну – з посади судді Срібнянського районного суду Чернігівської області.

Раніше ми писали, що ВРП звільнила у відставку суддю Центрального апеляційного господарського суду Ігоря Вечірка.

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