Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку

11 липня 2023 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомляється на сайті ВРП.
Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Франтовську Тетяну Іванівну – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
Лічевецького Ігоря Олександровича – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;
Цигуру Ніну Андріївну – з посади судді Срібнянського районного суду Чернігівської області.
Раніше ми писали, що ВРП звільнила у відставку суддю Центрального апеляційного господарського суду Ігоря Вечірка.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.