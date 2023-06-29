ВРП звільнила у відставку суддю Центрального апеляційного господарського суду Ігоря Вечірка

Суддю звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку.

У четвер, 29 червня, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Ігоря Вечірка з посади судді Центрального апеляційного господарського суду у зв’язку з поданням заяви про відставку. Про це йдеться на сайті ВРП.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку Тетяну Бондаренко– з посади судді Миколаївського апеляційного суду та Віктора Святецького – з посади судді Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Також ВРП тимчасово відсторонила суддю Ленінського районного суду Полтави Юрія Новака від здійснення правосуддя.

А ще Вища рада правосуддя продовжила строк тимчасового відсторонення судді Лариси Богомолової від здійснення правосуддя.

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