Член Вищої ради правосуддя Тетяна Бондаренко  звільнилася у відставку з посади судді

Звільнення відбулося на фоні тенденції звільнення суддів у відставку.

27 червня Вища рада правосуддя розглянула заяву члена Вищої ради правосуддя, судді Миколаївського апеляційного суду Тетяни Бондаренко про звільнення у відставку з посади судді.

За результатами голосування було вирішено задовольнити цю заяву – одноголосно.

Після звільнення у відставку Тетяна Бондаренко продовжить виконувати повноваження члена ВРП вже як суддя у відставці.

Нагадаємо, що на посаду члена Вищої ради правосуддя Тетяна Бондаренко була обрана рішенням XIX з’їзду суддів 12 січня 2023 року.

Також нагадаємо, що наразі спостерігається тенденція масового звільнення суддів у відставку.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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