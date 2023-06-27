Член Высшего совета правосудия Татьяна Бондаренко уволилась в отставку с должности судьи

Увольнение произошло на фоне тенденции увольнения судей в отставку.

27 июня Высший совет правосудия рассмотрел заявление члена Высшего совета правосудия, судьи Николаевского апелляционного суда Татьяны Бондаренко об увольнении в отставку с должности судьи.

По результатам голосования было решено удовлетворить это заявление – единогласно.

После увольнения в отставку Татьяна Бондаренко продолжит выполнять полномочия члена ВСП уже как судья в отставке.

Напомним, что на должность члена Высшего совета правосудия Татьяна Бондаренко была избрана решением XIX съезда судей 12 января 2023 года.

Также напомним, что сейчас наблюдается тенденция массового увольнения судей в отставку.

Автор: Вячеслав Хрипун

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