Кабмин запретил проводить инвентаризацию имущества госпредприятий, находящихся на оккупированных территориях или в районах боевых действий

Министры приняли постановление, которым запретили проводить инвентаризацию имущества госпредприятий, находящихся на оккупированных РФ территориях или в зоне боевых действий.

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Кабинет министров запретил проводить инвентаризацию имущества находящихся на территориях госпредприятий, где происходят активные боевые действия или временно оккупированных РФ. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №640 от 24 июня.

Согласно документу «не подлежит инвентаризации имущество госпредприятий, размещенное на территориях активных боевых действий или временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины».

Указанное имущество не включается в перечни и сводные акты инвентаризации имущества и отражается в балансе и закрепляется за предприятиями на праве хозяйственного ведения до проведения его инвентаризации и оценки.

При этом определено, что инвентаризация и оценка такого имущества производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены активные боевые действия или временная оккупация соответствующей территории.

В то же время определено, что при преобразовании государственных предприятий комиссия по инвентаризации может использовать материалы инвентаризации, со дня проведения которой прошло не более 12 месяцев до дня принятия учредителем решения о преобразовании (корпоратизации), и в случае необходимости подать комиссии по преобразованию (корпоратизации) предложения по проведению дополнительной инвентаризации на отдельных объектах. Такое решение утверждается органом, уполномоченным управлять государственным имуществом, или комиссией по преобразованию (корпоратизации), если такие полномочия предоставлены ему органом, уполномоченным управлять государственным имуществом.

Согласно положению об инвентаризации, инвентаризации подлежит все имущество приватизируемых (корпоратизируемых) государственных предприятий, а также имущество государственных предприятий и организаций, целостных имущественных комплексов предприятий, их структурных подразделений, которое передается в аренду (возвращается по истечении срока действия договора аренды или его разрыва), или их отдельных структурных подразделений, включая объекты непроизводственного назначения, действующие объекты, объекты и предметы, передаваемые в прокат, аренду или находящиеся на реконструкции, модернизации, консервации, в ремонте, запасе или резерве независимо от их технического состояния, а также зачисленные или не зачисленные по разным причинам на баланс.

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Автор: Ярослав Конощук

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