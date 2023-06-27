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Кабмін заборонив проводити інвентаризацію майна держпідприємств, які розташовані на окупованих територіях чи в районах бойових дій

10:58, 27 червня 2023
Урядовці ухвалили постанову, якою заборонили проводити інвентаризацію майна держпідприємств, які розташовані на окупованих РФ територіях чи в зоні бойових дій.
Кабмін заборонив проводити інвентаризацію майна держпідприємств, які розташовані на окупованих територіях чи в районах бойових дій
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів заборонив проводити інвентаризацію майна держпідприємств, що розташовані на територіях, де відбуваються активні бойові дії чи тимчасово окупованих РФ. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №640 від 24 червня.

Згідно з документом «не підлягає інвентаризації майно держпідприємств, яке розміщене на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України».

Зазначене майно не включається до переліків і зведених актів інвентаризації майна і відображається в балансі та закріплюється за підприємствами на праві господарського відання до проведення його інвентаризації та оцінки.

При цьому визначено, що  інвентаризація та оцінка такого майна проводиться з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому завершені активні бойові дії або тимчасова окупація відповідної території.

В той же час визначено, що під час перетворення державних підприємств комісія з інвентаризації може використати матеріали інвентаризації, з дня проведення якої минуло не більше ніж 12 місяців до дня прийняття засновником рішення  про  перетворення (корпоратизацію), та у разі потреби подати комісії з перетворення (корпоратизації) пропозиції щодо проведення додаткової інвентаризації на окремих об’єктах. Таке рішення затверджується органом, уповноваженим управляти державним майном, або комісією з перетворення (корпоратизації), якщо такі повноваження надані їй органом, уповноваженим управляти державним майном.

Згідно до положення про інвентаризацію, інвентаризації  підлягає все майно державних підприємств,  що  приватизуються  (корпоратизуються),  а  також  майно державних  підприємств   та   організацій,   цілісних   майнових   комплексів  підприємств,  їх структурних підрозділів, яке передається в оренду  (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його  розірвання),  чи  їх  окремих  структурних  підрозділів, включаючи  об'єкти  невиробничого  призначення,  діючі  об'єкти,  об'єкти  та  предмети,   що  передані  у  прокат,  оренду  або  перебувають  на  реконструкції,  модернізації,  консервації,  у ремонті, запасі або  резерві  незалежно  від їх технічного стану, а також зараховані чи  не зараховані з різних причин на баланс.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у ДПС пояснили, як документально підтвердити знищення товарів через війну.

Автор: Ярослав Конощук

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