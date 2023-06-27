Кабмін заборонив проводити інвентаризацію майна держпідприємств, які розташовані на окупованих територіях чи в районах бойових дій

Урядовці ухвалили постанову, якою заборонили проводити інвентаризацію майна держпідприємств, які розташовані на окупованих РФ територіях чи в зоні бойових дій.

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Кабінет міністрів заборонив проводити інвентаризацію майна держпідприємств, що розташовані на територіях, де відбуваються активні бойові дії чи тимчасово окупованих РФ. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №640 від 24 червня.

Згідно з документом «не підлягає інвентаризації майно держпідприємств, яке розміщене на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України».

Зазначене майно не включається до переліків і зведених актів інвентаризації майна і відображається в балансі та закріплюється за підприємствами на праві господарського відання до проведення його інвентаризації та оцінки.

При цьому визначено, що інвентаризація та оцінка такого майна проводиться з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому завершені активні бойові дії або тимчасова окупація відповідної території.

В той же час визначено, що під час перетворення державних підприємств комісія з інвентаризації може використати матеріали інвентаризації, з дня проведення якої минуло не більше ніж 12 місяців до дня прийняття засновником рішення про перетворення (корпоратизацію), та у разі потреби подати комісії з перетворення (корпоратизації) пропозиції щодо проведення додаткової інвентаризації на окремих об’єктах. Таке рішення затверджується органом, уповноваженим управляти державним майном, або комісією з перетворення (корпоратизації), якщо такі повноваження надані їй органом, уповноваженим управляти державним майном.

Згідно до положення про інвентаризацію, інвентаризації підлягає все майно державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майно державних підприємств та організацій, цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), чи їх окремих структурних підрозділів, включаючи об'єкти невиробничого призначення, діючі об'єкти, об'єкти та предмети, що передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від їх технічного стану, а також зараховані чи не зараховані з різних причин на баланс.

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Автор: Ярослав Конощук

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