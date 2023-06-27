Водій, що не зупинився на вимогу поліцейського, не довів у суді свою непричетність до правопорушення

Водій «Ауді» не реагував на вимогу працівника поліції, який його зупиняв через перевищення швидкості.

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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін постанову місцевого суду, якою хмельничанина, водія «Ауді», визнано винним у невиконанні вимог поліцейського про зупинку. Апеляційну скаргу його захисника суд відхилив, передає пресслужба суду.

За постановою суду, зранку 11 квітня 2023 року на вул. Західно-Окружній у м. Хмельницькому водій «Ауді» проігнорував вимогу поліції зупинити автомобіль, чим порушив пункти 2.4, 8.9А Правил дорожнього руху.

Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним за частиною 1 статті 122-2 КУпАП та наклав стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами на 6 місяців.

В апеляційній скарзі захисник водія просив скасувати постанову місцевого суду й закрити провадження у справі, позаяк уважає, що в його діях немає складу інкримінованого правопорушення. Серед іншого зауважив: поліція не надала жодного доказу на підтвердження того, що за кермом був саме його підзахисний.

Власник «Ауді» у суді пояснив, що в час, зазначений у протоколі про адміністративне правопорушення, він не керував автомобілем. Мовляв, за кермом був чоловік, що ремонтував авто: він їхав ним до супермаркету на Проспекті Миру, де мав передати йому автомобіль.

Апеляційний суд звернув увагу на відеозапис події: водій автомобіля «Ауді» з відповідним номером дійсно їде вул. Західно-Окружна й не реагує на вимогу працівника поліції, який його зупиняє через перевищення швидкості. Через 10 хвилин переслідування він таки стає і під час розмови з поліцейським заперечує причетність до правопорушення, але про те, хто саме був за кермом і про працівника СТО, не згадує.

«З відеокамери, яка встановлена на службовому автомобілі, а також нагрудної камери працівника патрульної поліції, вбачається, що транспортним засобом керував саме [власник], після зупинки в ньому перебував лише він. За час, який минув з моменту вимоги про зупинку і до фактичної зупинки автомобіля, інша особа не могла прибути на Проспект Миру, після чого він сів за кермо, проїхав певну відстань і зупинився по вул. Зв`язківців», – зазначив апеляційний суд.

Окрім того, факт керування авто підтверджує і постанова про притягнення власника до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості на вул. Західно-Окружній зранку 11 квітня 2023 року.

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