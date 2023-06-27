Водитель, не остановившийся по требованию полицейского, не доказал в суде свою непричастность к правонарушению

Водитель «Ауди» не реагировал на требование сотрудника полиции, который его останавливал из-за превышения скорости.

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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений постановление местного суда, которым хмельничанин, водитель «Ауди», признан виновным в невыполнении требований полицейского об остановке. Апелляционную жалобу его защитника суд отклонил, передает пресс-служба суда.

По решению суда, утром 11 апреля 2023 года на ул. Западно-окружной в г. Хмельницком водитель «Ауди» проигнорировал требование полиции остановить автомобиль, чем нарушил пункты 2.4, 8.9А Правил дорожного движения.

Хмельницкий горрайонный суд признал его виновным по части 1 статьи 122-2 КУоАП и наложил взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами на 6 месяцев.

В апелляционной жалобе защитник водителя просил отменить постановление местного суда и закрыть производство по делу, поскольку считает, что в его действиях нет состава инкриминируемого правонарушения. Среди прочего заметил: полиция не предоставила ни одного доказательства в подтверждение того, что за рулем был его подзащитный.

Владелец «Ауди» в суде объяснил, что во время, указанное в протоколе об административном правонарушении, он не управлял автомобилем. Мол, за рулем был мужчина, который ремонтировал авто: он ехал им в супермаркет на Проспекте Мира, где должен был передать ему автомобиль.

Апелляционный суд обратил внимание на видеозапись происшествия: водитель автомобиля «Ауди» с соответствующим номером действительно едет по ул. Западно-окружная и не реагирует на требование работника полиции, который его останавливает из-за превышения скорости. Через 10 минут преследования он становится и во время разговора с полицейским отрицает причастность к правонарушению, но о том, кто именно был за рулем и о работнике СТО, не вспоминает.

«Из видеокамеры, установленной на служебном автомобиле, а также нагрудной камеры работника патрульной полиции, видно, что транспортным средством управлял именно [владелец], после остановки в нем находился только он. За время, прошедшее с момента требования об остановке и до фактической остановки автомобиля, другой человек не мог прибыть на Проспект Мира, после чего он сел за руль, проехал определенное расстояние и остановился по ул. Связных», – отметил апелляционный суд.

Кроме того, факт вождения подтверждает и постановление о привлечении владельца к административной ответственности за превышение скорости на ул. Западно-окружной утром 11 апреля 2023 года.

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