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  1. В Украине

Раде рекомендуют усилить ответственность родителей за воспитание малолетних детей

14:39, 27 июня 2023
Комитет по молодежи и спорту рекомендовал Верховной Раде усилить административную ответственность родителей за уклонение от выполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей.
Раде рекомендуют усилить ответственность родителей за воспитание малолетних детей
Фото из открытых источников
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Комитет по молодежи и спорту рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №9390 об усилении ответственности родителей за воспитание малолетних детей.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предусматривает внесение изменений в статью 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях по устранению законодательного недостатка (пробелы) в отношении административной ответственности родителей или заменяющих их лиц за уклонение от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни , обучение и воспитание малолетних детей.

Данный документ разработан для устранения пробела в законодательстве, который затрудняет привлечение к административной ответственности родителей или заменяющих их лиц за уклонение ими от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания детей в возрасте до 14 лет.

«Учитывая, что Кодекс Украины об административных правонарушениях не содержит определения «несовершеннолетний ребенок», суды традиционно руководствуются соответствующими нормами статьи 6 Семейного кодекса Украины и статьи 32 Гражданского кодекса Украины, в которых указано, что несовершеннолетним считается ребенок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, и констатируют отсутствие состава административного правонарушения и закрывают производство по делам, касающимся уклонения родителями или лицами, их заменяющими, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию малолетних детей», – говорится в записке.

Соответственно, законопроект предусматривает возможность привлечения к административной ответственности родителей или лиц, их заменяющих за уклонение от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей.

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