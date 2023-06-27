Раді рекомендують посилити відповідальність батьків за виховання малолітніх дітей

Комітет з питань молоді і спорту рекомендував Верховній Раді посилити адміністративну відповідальність батьків за ухилення від виконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

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Комітет з питань молоді і спорту рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект №9390 щодо посилення відповідальності батьків за виховання малолітніх дітей.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт передбачає внесення змін до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо усунення законодавчого недоліку (прогалини) відносно адміністративної відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють, за ухилення від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх дітей.

Даний документ розроблений для усунення прогалини у законодавстві, яка ускладнює притягнення до адміністративної відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють, за ухилення ними від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дітей віком до 14 років.

«Враховуючи те, що Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить визначення «неповнолітня дитина», суди традиційно керуються відповідними нормами статті 6 Сімейного кодексу України та статті 32 Цивільного кодексу України, в яких зазначено, що неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, та констатують відсутність складу адміністративного правопорушення і закривають провадження у справах, що стосуються ухилення батьками чи особами, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх дітей», – йдеться у записці.

Відповідно законопроєкт передбачає можливість притягнення до адміністративної відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють за ухилення від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

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