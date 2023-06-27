Підпалила, скинула в болото, а згодом закопала: на Київщині жінка вбила родича, відео

Між 28-річною родичкою та потерпілим виник конфлікт на фоні грошового боргу.

Джерело фото: Андрій Нєбитов

Поліція Київщини затримала жінку, яка вбила свого родича.

Як повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, між 28-річною родичкою та потерпілим виник конфлікт на фоні грошового боргу.

«Спочатку жінка влаштувала фізичну розправу над 26-річним парубком, потім облила хлопця бензином, підпалила сірник та кинула на нього. Далі зловмисниця загасила полумʼя та перетягнула тіло до найближчої водойми.

Для того, аби приховати злочин, загиблого поклали до багажного відділу автомобіля та вивезли у віддалену лісосмугу, де згодом поховали.

Правоохоронці затримали зловмисницю, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нині жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне увʼязнення», - написав він на своєму Телеграм-каналі.

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