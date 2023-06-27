НАБУ оприлюднило запис розмови чиновників з Тернопільщини, яких затримали на хабарі у 2,4 млн гривень

НАБУ оприлюднило запис розмови між підприємцем та чиновниками Тернопільської обласної ради та Тернопільської обласної військової адміністрації, яких підозрюють у вимаганні коштів.

Фото з відкритих джерел

НАБУ оприлюднило запис розмови між підприємцем та чиновниками Тернопільщини, серед яких глава облради та заступники голови ОВА, які, за даними слідства, вимагали з підприємців гроші за підписання комунальним підприємством актів виконаних робіт по будівництву та ремонту інфраструктурних об'єктів. Про це повідомляє НАБУ.

Нагадаємо, 26 червня НАБУ і САП повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, які вимагали близько 2,4 млн гривень у підприємця за підписання комунальним підприємством Тернопільської обласної ради актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів. За ці кошти вони також обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед його ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.