Управління соцзахисту мусять приймати заяви про грошову допомогу постраждалим від підтоплення

Управління соцзахисту не мають права відмовляти у прийнятті заяви про грошову допомогу постраждалим від підтоплення.

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Усі управління соцзахисту зобов’язані приймати заяви на грошову допомогу постраждалим від підтоплення. Про це йшлося на міжвідомчій нараді під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук щодо грошових виплат населенню, яке постраждало від повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Про це повідомляє Мінцифри.

У заході взяли участь представники Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінфіну, Укрпошти, Міжнародної організації з міграції (МОМ), Миколаївської та Херсонської обласних військових адміністрацій (ОВА).

На нараді було обговорено питання реалізації рішення Кабміну про виплату грошової допомоги мешканцям Миколаївщини та Херсонщини, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

Зокрема, жителі цих областей зможуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 5000 гривень від Уряду та 6600 гривень від МОМ.

Також право на ці виплати мають люди, які з 6 червня виїхали із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію.

Як зазначили у Мінсоцполітики, міністерство проінформувало всі ОВА й управління соціального захисту населення (УСЗН) щодо можливості надходження звернень на отримання такої фінансової допомоги.

УСЗН не мають права відмовлятися приймати відповідні заяви.

Якщо УСЗН відмовляють у прийнятті звернення, слід зателефонувати на гарячу лінію Національної соціальної сервісної служби: (044) 289-87-89. Також можна звернутися на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48.

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