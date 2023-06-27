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  1. В Украине

Управления соцзащиты должны принимать заявления о денежной помощи пострадавшим от подтопления

20:56, 27 июня 2023
Управления соцзащиты не имеют права отказывать в принятии заявления о денежной помощи пострадавшим от подтопления.
Управления соцзащиты должны принимать заявления о денежной помощи пострадавшим от подтопления
Фото из открытых источников
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Все управления соцзащиты обязаны принимать заявления на пособие пострадавшим от подтопления. Об этом шла речь на межведомственном совещании под председательством Вицепремьера Ирины Верещук по поводу денежных выплат населению, которое пострадало от наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает Минцифры.

В мероприятии приняли участие представители Минреинтеграции, Минсоцполитики, Минфина, Укрпочты, Международной организации по миграции (МОМ), Николаевской и Херсонской областных военных администраций (ОВА).

На совещании был обсужден вопрос реализации решения Кабмина о выплате денежной помощи жителям Николаевской и Херсонской областей, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

В частности, жители этих областей смогут получить единовременное пособие в размере 5000 гривен от Правительства и 6600 гривен от МОМ.

Также право на эти выплаты имеют люди, с 6 июня выехавшие из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную Украине территорию.

Как отметили в Минсоцполитики, министерство проинформировало все ОВА и управление социальной защиты населения (УСЗН) о возможности поступления обращений на получение такой финансовой помощи.

УСЗН не вправе отказываться принимать соответствующие заявления.

Если УСЗН отказывают в принятии обращения, следует позвонить по телефону на горячую линию Национальной социальной сервисной службы: (044) 289-87-89. Также можно обратиться на горячую линию Минреинтеграции по номеру: 15-48.

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