Женщина, которая через приложение «Приват 24» воровала деньги у сожителя, предстала перед судом

Женщина через мобильное приложение завладела средствами на сумму более 18 тыс. грн.

В Черкасской области осуждена местная жительница, которая не санкционированно вмешалась в работу информационных (автоматизированных) систем и, подделав документы, совершила кражу (ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 4 ст. 185 УК Украины). Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

«Прокурор в суде доказал, что 33-летняя женщина в течение февраля 2023 года, имея доступ к мобильному телефону своего сожителя, заходила от его имени в личный кабинет в приложении Интернет-банкинга «Приват 24», сформировав поддельные документы на перевод денежных средств, незаконно перечисляла их на свой банковский счет и счет дочери.

Таким образом, женщина завладела средствами в сумме более 18 тыс. грн», - сказано в сообщении.

Суд признал указанное лицо виновным в совершении уголовных правонарушений и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 3 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.