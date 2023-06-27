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Верховная Рада приняла закон об обязательной регистрации электронных кабинетов участников судебных процессов.

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Рада разрешила передачу данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

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  1. В Украине

Собирал данные о дислокации ВСУ на собственном Telegram-канале: подозревается житель Донецкой области

21:15, 27 июня 2023
Житель Донецкой области распространял на собственном Telegram-канале данные о местонахождении украинских военных на территории региона.
Собирал данные о дислокации ВСУ на собственном Telegram-канале: подозревается житель Донецкой области
Фото: gp.gov.ua
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Житель Донецкой области подозревается в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый весной 2022 года на собственном Telegram-канале организовал общение с подписчиками на военную тематику.

Задавая тон недовольства политикой властей Украины, администратор распространял информацию о дислокации личного состава ВСУ, в частности, раскрывал места размещения штабов, окопов, скоплений техники и направления ее движения.

Также он комментировал посты других пользователей, подтверждал и уточнял их сообщения, добавляя результаты собственных наблюдений.

Сейчас мужчина задержан. По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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