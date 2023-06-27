Собирал данные о дислокации ВСУ на собственном Telegram-канале: подозревается житель Донецкой области

Житель Донецкой области распространял на собственном Telegram-канале данные о местонахождении украинских военных на территории региона.

Фото: gp.gov.ua

Житель Донецкой области подозревается в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



По данным следствия, подозреваемый весной 2022 года на собственном Telegram-канале организовал общение с подписчиками на военную тематику.



Задавая тон недовольства политикой властей Украины, администратор распространял информацию о дислокации личного состава ВСУ, в частности, раскрывал места размещения штабов, окопов, скоплений техники и направления ее движения.



Также он комментировал посты других пользователей, подтверждал и уточнял их сообщения, добавляя результаты собственных наблюдений.



Сейчас мужчина задержан. По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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