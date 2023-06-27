Збирав дані про дислокацію ЗСУ на власному Telegram-каналі: підозрюється житель Донеччини

Житель Донецької області поширював на власному Telegram-каналі дані про місцезнаходження українських військових на території регіону.

Фото: gp.gov.ua

Мешканець Донецької області підозрюється у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний навесні 2022 року на власному Telegram-каналі організував спілкування з підписниками на військову тематику.

Задаючи тон невдоволення політикою влади України, адміністратор поширював інформацію про дислокацію особового складу ЗСУ, зокрема розкривав місця розміщення штабів, окопів, скупчень техніки та напрямки її руху.

Також він коментував пости інших користувачів, підтверджував і уточнював їх дописи, додаючи результати власних спостережень.

Наразі чоловіка затримано. За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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