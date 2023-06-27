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Держоргани і юрособи повинні будуть зареєструватися в Електронному суді, — Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів учасників судових процесів.

Держпідприємство Мінцифри взялося рекламувати «вирішення юридичних питань» у адвоката зі стажем в рік роботи

Держпідприємство Мінцифри – Дія – розповсюджує рекламну інформацію про послуги «Адвокатського ринку» без уточнення, чи проводився відповідний тендер та чи справді на сайті консультують адвокати.

Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

Рада підтримала законопроєкт про безоплатне проживання у тимчасовому житлі для визначених категорій ВПО до кінця війни

Депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який передбачає можливість проживання у тимчасовому житлі для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб до завершення воєнного стану.

Денис Малюська заявив, що Рада прийняла закон, який спрощує евакуацію в’язниць

Верховна Рада ухвалила закон про адаптацію в’язничої системи до реалій війни, - Денис Малюська.

  1. В Україні

Збирав дані про дислокацію ЗСУ на власному Telegram-каналі: підозрюється житель Донеччини

21:15, 27 червня 2023
Житель Донецької області поширював на власному Telegram-каналі дані про місцезнаходження українських військових на території регіону.
Збирав дані про дислокацію ЗСУ на власному Telegram-каналі: підозрюється житель Донеччини
Фото: gp.gov.ua
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Мешканець Донецької області підозрюється у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний навесні 2022 року на власному Telegram-каналі організував спілкування з підписниками на військову тематику.

Задаючи тон невдоволення політикою влади України, адміністратор поширював інформацію про дислокацію особового складу ЗСУ, зокрема розкривав місця розміщення штабів, окопів, скупчень техніки та напрямки її руху.

Також він коментував пости інших користувачів, підтверджував і уточнював їх дописи, додаючи результати власних спостережень.

Наразі чоловіка затримано. За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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