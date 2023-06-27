Як повернути дошлюбне прізвище після розлучення: роз’яснення

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса нагадало, як повернути дошлюбне прізвище після розлучення.
«Статтею 113 Сімейного кодексу України передбачено, що особа, яка змінила своє прізвище у зв'язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.
Оскільки шлюби розриваються як у відділах ДРАЦС, так і в судах, то і порядок відновлення свого родового прізвища може бути різним.
Зміна прізвища через орган ДРАЦС:
- при державні реєстрації розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей — щоб повернути собі дошлюбне прізвище зацікавлена особа повинна зазначити це у заяві про розірвання шлюбу при подачі її до відділу ДРАЦС;
- якщо рішення про розірвання шлюбу винесено судом до 20.07.2010 (дата набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 № 2398-VI) — у такому випадку з рішенням суду потрібно звернутись до відділу ДРАЦС для складання актового запису про розірвання шлюбу, де зазначається прізвище до та після реєстрації шлюбу. У випадку, коли актовий запис про розірвання шлюбу вже відкрито у відділі ДРАЦС другим з подружжя, то при доповненні своєї частини актового запису про розірвання шлюбу ви маєте змогу вибрати на якому прізвищі залишитись - на шлюбному, або повернути своє прізвище до шлюбу.
- у загальному порядку зміни імені (в будь-який час після розірвання шлюбу) — якщо державна реєстрація розірвання шлюбу вже відбулась, а змінити своє прізвище ви вирішили пізніше, то це можна зробити у процедурі зміни імені. Для цього потрібно звернутись до відділу ДРАЦС для подачі заяви про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), та змінити своє прізвище не лише на дівоче, а на будь-яке.
У разі розірвання шлюбу в судовому порядку обов'язково зазначайте яке прізвище ви хочете носити після розірвання шлюбу та перевірте чи це зазначено у рішенні суду. Далі - змінюєте паспорт.
Для зміни паспорту необхідно зі свідоцтвом про розірвання шлюбу/свідоцтвом про зміну імені/рішенням суду про розірвання шлюбу звернутись до територіальних органів Державної міграційної служби», - сказано у повідомленні.
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