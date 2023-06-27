Як повернути дошлюбне прізвище після розлучення: роз’яснення

Українцям пояснили, як повернути дошлюбне прізвище після розірвання шлюбу.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса нагадало, як повернути дошлюбне прізвище після розлучення.

«Статтею 113 Сімейного кодексу України передбачено, що особа, яка змінила своє прізвище у зв'язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

Оскільки шлюби розриваються як у відділах ДРАЦС, так і в судах, то і порядок відновлення свого родового прізвища може бути різним.

Зміна прізвища через орган ДРАЦС:

- при державні реєстрації розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей — щоб повернути собі дошлюбне прізвище зацікавлена особа повинна зазначити це у заяві про розірвання шлюбу при подачі її до відділу ДРАЦС;

- якщо рішення про розірвання шлюбу винесено судом до 20.07.2010 (дата набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 № 2398-VI) — у такому випадку з рішенням суду потрібно звернутись до відділу ДРАЦС для складання актового запису про розірвання шлюбу, де зазначається прізвище до та після реєстрації шлюбу. У випадку, коли актовий запис про розірвання шлюбу вже відкрито у відділі ДРАЦС другим з подружжя, то при доповненні своєї частини актового запису про розірвання шлюбу ви маєте змогу вибрати на якому прізвищі залишитись - на шлюбному, або повернути своє прізвище до шлюбу.

- у загальному порядку зміни імені (в будь-який час після розірвання шлюбу) — якщо державна реєстрація розірвання шлюбу вже відбулась, а змінити своє прізвище ви вирішили пізніше, то це можна зробити у процедурі зміни імені. Для цього потрібно звернутись до відділу ДРАЦС для подачі заяви про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), та змінити своє прізвище не лише на дівоче, а на будь-яке.

У разі розірвання шлюбу в судовому порядку обов'язково зазначайте яке прізвище ви хочете носити після розірвання шлюбу та перевірте чи це зазначено у рішенні суду. Далі - змінюєте паспорт.

Для зміни паспорту необхідно зі свідоцтвом про розірвання шлюбу/свідоцтвом про зміну імені/рішенням суду про розірвання шлюбу звернутись до територіальних органів Державної міграційної служби», - сказано у повідомленні.

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