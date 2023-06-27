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Как вернуть добрачную фамилию после развода: разъяснение

10:51, 27 июня 2023
Украинцам объяснили, как вернуть добрачную фамилию после расторжения брака.
Как вернуть добрачную фамилию после развода: разъяснение
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса напомнило, как вернуть добрачную фамилию после развода. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

«Статьей 113 Семейного кодекса Украины предусмотрено, что лицо, изменившее свою фамилию в связи с регистрацией брака, имеет право после расторжения брака в дальнейшем именоваться этой фамилией или восстановить свою добрачную фамилию.

Поскольку браки расторгаются как в отделах ГРАГС, так и в судах, то и порядок восстановления своей родовой фамилии может быть разным.

Смена фамилии через орган ГРАГС:

- при государственные регистрации расторжения брака супруги, не имеющие детей — чтобы вернуть себе добрачную фамилию заинтересованное лицо должно указать это в заявлении о расторжении брака при подаче его в отдел ГРАГС;

- если решение о расторжении брака вынесено судом до 20.07.2010 (дата вступления в силу Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» от 01.07.2010 № 2398-VI) — в таком случае с решением суда следует обратиться в отдел ГРАГС для составления актового записи о расторжении брака, где указывается фамилия до и после регистрации брака. В случае, если актовая запись о расторжении брака уже открыта в отделе ГРАГС вторым из супругов, то при дополнении своей части актовой записи о расторжении брака вы можете выбрать на какой фамилии остаться - на брачной, или вернуть свою фамилию к браку.

  - в общем порядке смены имени (в любое время после расторжения брака) - если государственная регистрация расторжения брака уже состоялась, а изменить свою фамилию вы решили позже, то это можно сделать в процедуре смены имени. Для этого нужно обратиться в отдел ГРАГС для подачи заявления об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) и изменить свою фамилию не только на девичью, а на любую.

В случае расторжения брака в судебном порядке обязательно указывайте, какую фамилию вы хотите носить после расторжения брака и проверьте, указано ли это в решении суда. Далее – меняете паспорт.

Для изменения паспорта необходимо со свидетельством о расторжении брака/свидетельством об изменении имени/решением суда о расторжении брака обратиться в территориальные органы Государственной миграционной службы», - говорится в сообщении.

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