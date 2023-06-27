Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Депутати готуються дозволити зберігати запаси держрезерву за межами України

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні законопроєкт про державні резерви, який, зокрема, передбачає збереження запасів держрезерву за межами території України.

Чи заборонять українцям купувати авто: аналіз законопроекту

Уряд зареєстрував законопроєкт, який ускладнює можливість легально користуватися новим авто для боржників.

Велика Палата ВС відступила від висновку Верховного Суду стосовно можливості оскарження ухвали суду першої інстанції про залишення позовної заяви без руху

Велика Палата Верховного Суду: Ухвала суду першої інстанції про залишення позовної заяви без руху підлягає апеляційному оскарженню лише разом з рішенням суду, якщо суд першої інстанції у цій ухвалі встановлює розмір судового збору, який позивач (заявник) має сплатити при зверненні до суду, або порядок його обчислення, однак особа не погоджується або з таким розміром, або з порядком його обчислення.

Низький температурний режим на робочому місці не може вважатися мобінгом, - суд

Суд зазначив, що низький температурний режим на робочому місці позивачки не може вважатися мобінгом, оскільки такий не залежить від дій чи бездіяльності роботодавця.

Вища рада правосуддя звернулася до Мін’юсту щодо перевірки громадської організації, яка шкодить незалежності суддів та авторитету правосуддя

В останні тижні на сайті громадської організації розмістили публікації стосовно голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика та члена ВРП Миколи Мороза.

  1. В Україні

Жінка, яка через додаток «Приват 24» крала гроші у співмешканця, постала перед судом

11:29, 27 червня 2023
Жінка через мобільний додаток заволоділа коштами у сумі понад 18 тис. грн.
Жінка, яка через додаток «Приват 24» крала гроші у співмешканця, постала перед судом
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Черкащині засуджено місцеву жительку, яка не санкціоновано втрутилася в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та, підробивши документи, вчинила крадіжку (ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 4 ст. 185 КК України). Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

«Прокурор у суді довів, що 33-річна жінка упродовж лютого 2023 року, маючи доступ до мобільного телефону свого співмешканця, заходила від його імені в особистий кабінет у додатку Інтернет-банкінгу «Приват 24», сформувавши підроблені документи на переказ грошових коштів, незаконно перераховувала їх на свій банківський рахунок та рахунок своєї доньки.

У такий спосіб жінка заволоділа коштами у сумі понад 18 тис. грн», - сказано у повідомленні.

Суд визнав вказану особу винною у вчинені кримінальних правопорушень та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із звільненням від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 3 роки.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ольга Какауліна
    Ольга Какауліна
    головний спеціаліст прес-служби Державної судової адміністрації України
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду України