НАБУ обнародовало запись разговора чиновников из Тернопольщины, задержанных на взятке в 2,4 млн гривен

НАБУ обнародовало запись разговора между предпринимателем и чиновниками Тернопольского областного совета и Тернопольской областной военной администрации, подозреваемых в вымогательстве.

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НАБУ обнародовало запись разговора между предпринимателем и чиновниками Тернопольщины, среди которых глава облсовета и заместители председателя ОВА, которые, по данным следствия, потребовали с предпринимателей деньги за подписание коммунальным предприятием актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов. Об этом сообщает НАБУ.



Напомним, 26 июня НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые требовали около 2,4 млн гривен у предпринимателя за подписание коммунальным предприятием Тернопольского областного совета актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов. За эти средства они также обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед его ООО за работы, уже выполненные и принятые в 2022 году.

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